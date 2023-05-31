Геологическая служба США: Нью-Йорк тонет под собственной тяжестью

Американские ученые предупредили, что Нью-Йорк медленно опускается под собственным весом и может затонуть в будущем с учетом глобального потепления и повышения уровня моря вследствие таяния ледников.

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По оценкам геологов, площадь суши, на которой расположен Нью-Йорк, ежегодно опускается со скоростью от одного до двух миллиметров. Ученые подсчитали, что общий вес более миллиона зданий города составляет порядка 1,5 триллиона тонн, что сравнимо с массой 4700 зданий Эмпайр-стейт-билдинг. Скорость проседания варьируется в зависимости от района города. Небоскребы Манхэттена, построенные на прочной скале, опускаются медленнее, тогда как некоторые участки Бруклина, Куинса и Манхэттена, стоят на более рыхлой почве и опускаются быстрее. Несмотря на то, что этот процесс идет медленно, некоторые части города будут затоплены в будущем. Через сотни лет Нью-Йорк превратится в американскую Венецию, прогнозируют ученые.

Однако определенным районам города грозит более высокая опасность. Южная часть Манхэттена находится всего на один-два метра над уровнем моря. С учетом того, что скорость роста уровня моря равна скорости опускания земли, изменение климата приведет к сильным ураганам и штормам, грозящим катастрофическим затоплением территории.

Соответствующий доклад ученых Геологической службы США опубликован в журнале Earth’s Future, а пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.