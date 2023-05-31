Infinix привезла в Россию смартфоны Note 30 с двухлетней гарантией

Компания Infinix анонсировала выпуск линейки смартфонов NOTE 30, включающей модели NOTE 30i, NOTE 30 и NOTE 30 Pro, в России.

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Все три устройства поддерживают универсальную быструю зарядку стандарта PD 3.0. При этом NOTE 30 Pro поставляется с быстрой зарядкой на 68 Вт, NOTE 30 – 45 Вт, а NOTE 30i – 33 Вт.

Сразу две модели, NOTE 30 Pro и NOTE 30, получили дисплеи с частотой обновления 120 Гц. При этом все устройства обладают большим объёмом памяти: до 16 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной.

Смартфоны оснащены технологией звучания от JBL. Компания также предлагает расширенную гарантию на 2 года для новой линейки.