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Infinix привезла в Россию линейку Note 30 с качественным дисплеем и двухлетней гарантией

Компания Infinix анонсировала выпуск линейки смартфонов NOTE 30, включающей модели NOTE 30i, NOTE 30 и NOTE 30 Pro, в России.

Infinix привезла в Россию смартфоны Note 30 с двухлетней гарантией
© Ferra.ru

Все три устройства поддерживают универсальную быструю зарядку стандарта PD 3.0. При этом NOTE 30 Pro поставляется с быстрой зарядкой на 68 Вт, NOTE 30 – 45 Вт, а NOTE 30i – 33 Вт.

Сразу две модели, NOTE 30 Pro и NOTE 30, получили дисплеи с частотой обновления 120 Гц. При этом все устройства обладают большим объёмом памяти: до 16 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной.

Смартфоны оснащены технологией звучания от JBL. Компания также предлагает расширенную гарантию на 2 года для новой линейки.

В основе устройств лежат процессоры MediaTek: Helio G99 и Helio G85. Они обеспечивают высокую производительность при достаточно низкой к цене. К слову, официальный запуск NOTE 30 и NOTE 30i запланирован на 1 июня с промоценой, начиная от 15 990 и 16 990 рублей соответственно.

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