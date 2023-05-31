Google откажется в новых часах от фирменного процессора Samsung

По данным инсайдеров, Google планирует анонсировать Pixel Watch 2 осенью, вместе с Pixel 8 и 8 Pro.

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Новинка будет работать не на фирменном процессоре Samsung, а на чипе Qualcomm Snapdragon последнего поколения «W5».

Данный 4-нм SoC оснащён четырьмя ядрами A53 с частотой 1,7 ГГц и двумя графическими процессорами Adreno 702. Это значительное изменение по сравнению с чипсетом Exynos 9110 в оригинальных Pixel Watch.

Переход на решение Qualcomm, как ожидается, улучшит время автономной работы: Pixel Watch 2 смогут проработать более одного дня даже при использовании функции Always on display (AOD). А при изменении настроек время автономной работы и вовсе может увеличиться до двух дней.