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Глава NASA считает, что человек мог бы достичь Марса в 2040 году

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что в 2040 году люди могли бы достичь Марса. Такое мнение он выразил в опубликованном во вторник интервью газете El Mundo.

Глава NASA рассказал, когда человек достигнет Марса
© globallookpress.com

Отвечая на вопрос о том, когда самое раннее люди смогли бы достичь Марса, он сказал:

"В 2040 году, осталось всего 17 лет". "Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше", - отметил Нельсон.

"Вам потребуется семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев, - добавил он. - Нам еще многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс".

Говоря об МКС, глава NASA заявил, что, по его мнению, Россия продлит работу на станции до 2030 года.

"Хотя пока русские сказали, что они останутся до 2028 года [на МКС], я думаю, что они останутся до 2030 года, - полагает глава NASA. - Новый глава [Роскосмоса Юрий Борисов] очень профессионален".

12 апреля Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года. Позже глава российской госкорпорации проинформировал страны - партнеры по МКС об этом решении.

Нельсон также заявил, что NASA рассчитывает не допустить того, чтобы Китай "присвоил" участки Луны с водой.

"Вода - это водород и кислород, а это значит, что у нас был бы кислород для дыхания и кислород и водород для производства топлива, - сказал он. - И это то, что мы хотим защитить для международного сообщества. Мы не хотим, чтобы Китай отправился туда и присвоил места на Луне".

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