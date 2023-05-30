Глава NASA рассказал, когда человек достигнет Марса

"В 2040 году, осталось всего 17 лет". "Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше", - отметил Нельсон.



"Вам потребуется семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев, - добавил он. - Нам еще многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс".