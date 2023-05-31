Главы IT-гигантов сравнили ИИ с пандемией и ядерной войной

Главы IT-гигантов предупредили, что технологии искусственного интеллекта, над которыми они работают, однажды могут представлять экзистенциальную угрозу для человечества и должны рассматриваться как риск наравне с пандемиями и ядерными войнами. Об этом пишет газета The New York Times.

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«Снижение риска исчезновения человечества от ИИ должны стать глобальным приоритетом наряду с другими рисками общественного масштаба, такими как пандемии и ядерная война», — говорится в заявлении.

Открытое письмо подписали более 350 руководителей, исследователей и инженеров, работающих в области искусственного интеллекта. Среди них топ-менеджеры трех ведущих компаний в области ИИ: глава OpenAI Сэм Альтман, глава Google DeepMind Демис Хассабис и глава Anthropic Дарио Амодеи.

Отмечается, что заявление также подписали Джеффри Хинтон и Йошуа Бенджио, двое из трех исследователей, получивших премию Тьюринга за свою работу в области нейронных сетей. Их также часто называют «крестными отцами» современного ИИ.

Заявление было опубликовано в период время растущей обеспокоенности по поводу потенциального вреда ИИ для человечества. Появление чат-ботов с ИИ, таких как ChatGPT, вызвали опасения, что ИИ вскоре начнет активно лишать людей работы.