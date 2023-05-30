Запуск первой российской миссии на Луну перенесли

Запуск автоматической станции "Луна-25", который был запланирован на 13 июля, перенесен на август. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

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"Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата "Луна-25" в августе 2023 года", - сказали в пресс-службе.

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Там уточнили, что сейчас космический аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. "На стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии - мягкой посадки на поверхность Луны", - пояснили в Роскосмосе.

Там также подчеркнули, что для достижения требуемой надежности реализации миссии необходимо провести дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивой работы наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки.

О миссии "Луна-25"

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

В апреле заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Максим Литвак выразил мнение, что анализ полярных областей естественного спутника Земли позволит ответить на широкий круг вопросов, в том числе о происхождении жизни на Земле.

Запуск миссии был предварительно намечен на 2022 год. В сентябре гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на следующий год. В пресс-службе госкорпорации в свою очередь уточнили, что основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания. В декабре в Роскосмосе указывали, что прибор поставлен в НПО Лавочкина (разработчик "Луны-25"), прошел входной контроль и установлен на космический аппарат.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в феврале 2023 года, запуск "Луны-25" был запланирован на 13 июля. В марте в НПО Лавочкина уточнили, что аппарат будет доставлен на космодром Восточный в начале июня.