Nokia выпустила новый телефон-раскладушку
Финская компания Nokia выпустила новый телефон-раскладушку Nokia 2660 Flip в двух цветах — ярко-розовом и насыщенном зеленом. Об этом сообщает Daily Mail.
Выпуск телефонов компания приурочила к 25-летнему юбилею с момент запуска первой раскладушки Nokia в 1998 году.
Nokia 2660 Flip представлен в двух цветах — Pop Pink и Lush Green. Длина телефона составляет всего около 11 сантиметров в сложенном виде. Он имеет 2,8-дюймовый дисплей, крупные кнопки, заднюю камеру в 0,3 Мегапикселя и корпус из поликарбоната. У телефона отсутствует сенсорный экран, при этом он может находиться в режиме автономной работы 26 часов. Также компания сохранила в Nokia 2660 Flip игру Snake.
На этой неделе в продажу поступит Pop Pink. Цвет Lush Green станет доступен для покупки на следующей неделе. Стоимость телефона составит чуть более шести тысяч рублей.