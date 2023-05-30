Nokia выпустила новый телефон-раскладушку

Nokia 2660 Flip представлен в двух цветах — Pop Pink и Lush Green. Длина телефона составляет всего около 11 сантиметров в сложенном виде. Он имеет 2,8-дюймовый дисплей, крупные кнопки, заднюю камеру в 0,3 Мегапикселя и корпус из поликарбоната. У телефона отсутствует сенсорный экран, при этом он может находиться в режиме автономной работы 26 часов. Также компания сохранила в Nokia 2660 Flip игру Snake.