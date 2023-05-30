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Nokia выпустила новый телефон-раскладушку

Финская компания Nokia выпустила новый телефон-раскладушку Nokia 2660 Flip в двух цветах — ярко-розовом и насыщенном зеленом. Об этом сообщает Daily Mail.

Nokia выпустила новый телефон-раскладушку
© dailymail.co.uk

Выпуск телефонов компания приурочила к 25-летнему юбилею с момент запуска первой раскладушки Nokia в 1998 году.

Nokia 2660 Flip представлен в двух цветах — Pop Pink и Lush Green. Длина телефона составляет всего около 11 сантиметров в сложенном виде. Он имеет 2,8-дюймовый дисплей, крупные кнопки, заднюю камеру в 0,3 Мегапикселя и корпус из поликарбоната. У телефона отсутствует сенсорный экран, при этом он может находиться в режиме автономной работы 26 часов. Также компания сохранила в Nokia 2660 Flip игру Snake.

На этой неделе в продажу поступит Pop Pink. Цвет Lush Green станет доступен для покупки на следующей неделе. Стоимость телефона составит чуть более шести тысяч рублей.

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