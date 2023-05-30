Разработано мобильное приложение, помогающее детям с «ленивым глазом»

Специалисты Саутгемптонского университета разработали мобильное приложение, которое поможет улучшить основное лечение амблиопии или «ленивого глаза» у детей. Об этом сообщается на сайте вуза.

Снижение остроты зрения одного или обоих глаз (амблиопия) возникает у детей из-за низкой связи глаз с мозгом. Болезнь легко излечивается с помощью «заплаточной» терапии — на непораженный глаз надевается повязка на три часа в день в течение шести месяцев, что заставляет «ленивый глаз» работать.

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При этом сроки лечения имеют ограниченный промежуток времени, поскольку после восьми лет шансы на его успех сокращаются.

Кроме того оно требует большого количества времени и настойчивости, что может стать проблемой не только для детей, но и их родителей.

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что разработка иммерсивных игр для смартфонов, планшетов и компьютеров может предложить эффективное решение, заставляя ребенка надевать пластырь. Это может повысить эффективность "заплаточной" терапии и, что немаловажно, помочь ослабить давление на родителей с целью проведения лечения», — приводятся в материале слова адъюнкт-профессор офтальмологии в Саутгемптонском университете Джея Селфа.

Именно такое мобильное приложение и было разработано специалистами вуза. Оно получило название The Amblios Club и состоит из нескольких различных компьютерных игр, направленных на побуждение детей относится к повязкам на глазу положительно и носить их чаще. В частности, приложение будет использовать камеру телефона, чтобы проверять наличие и правильность расположения пластыря на глазу. Если что-то окажется не так, то игра предложит детям исправить это с помощью ободряющих сообщений. Те же, кто будет носить повязку должным образом получат доступ к различным уровням и награды.

Предполагается, что приложение поможет детям не только сформировать более позитивное отношение к пластырю, но и повысить эффективность их лечения.