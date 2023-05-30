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Apple передумала выпускать популярный гаджет в особом цвете

Американская компания Apple планировала еще в 2016 году выпустить модель беспроводных наушников AirPods первого поколения в особых цветах кроме только белого. Как сообщил инсайдер и коллекционер Kosutami в Twitter, в итоге от разноцветных версий гаджета отказались.

Apple передумала выпускать популярный гаджет в особом цвете
© KosutamiSan/Twitter

Источник опубликовал фото с прототипом AirPods в особом цвете. По его словам, компания была очень близка к решению о том, чтобы выпускать наушники в разных цветах, которые бы соответствовали цветам корпуса смартфона.

"Apple планировала сделать наушники и кейсы AirPods в розовом, красном, фиолетовом и черном цветах помимо белого. Причина для разных цветов проста: в компании хотели, чтобы цвет аксессуара соответствовал цвету корпуса iPhone 7", - рассказал Kosutami.

По его словам, наушники в разных цветах прошли почти все этапы разработки и были крайне близки к финальному релизу. Однако в последний момент внутри Apple было принято решение отказаться от разнообразия в пользу только белого цвета. Инсайдер пояснил, что ему неизвестна точная причина такого решения компании из Купертино.

В настоящее время AirPods доступны только в белом цвете. Некоторые частные мастера предлагают услугу покраски наушников и кейса в индивидуальном порядке за достаточно крупную сумму.

Ранее в мае коллекционер Kosutami рассказал, что Apple была готова представить зарядку MagSafe золотистого цвета, но этот проект в итоге не был выпущен в продажу.

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