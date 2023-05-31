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Apple отказалась от выпуска разноцветных наушников AirPods

Инсайдер Kosutami сообщил, что Apple не выпустит наушники AirPods в разных цветах. Ранее компания заявляла о намерениях выпускать AirPods в разных цветах, кроме только белого.

Apple отказалась от выпуска разноцветных наушников AirPods
© ferra.ru

Инсайдер отметил, что ему неизвестна причина отказа от этого решения, но объяснил, почему компания хотела запустить такую линейку аксессуаров. По словам Kosutami, Apple, кроме белого, должна была выпустить наушники и кейсы AirPods в розовом, красном, фиолетовом и чёрном цветах. Эти расцветки должны были соответствовать цветам корпуса iPhone 7.

Но после того, как эти версии наушников прошли все этапы разработки, от разных цветов отказались в пользу только белого.

«Apple планировала сделать наушники и кейсы AirPods в розовом, красном, фиолетовом и чёрном цветах помимо белого. Причина для разных цветов проста: в компании хотели, чтобы цвет аксессуара соответствовал цвету корпуса iPhone 7», — объяснил инсайдер.

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