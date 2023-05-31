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Корабль Crew Dragon с космическими туристами вернулся с МКС на Землю

Космический корабль Crew Dragon, совершивший девятидневный коммерческий полет на Международную космическую станцию (МКС), успешно вернулся на Землю, сообщает сайт Axiom Space.

Корабль Crew Dragon с космическими туристами вернулся с МКС на Землю
© Газета.ru

Примерно через 12 часов после того, как корабль компании SpaceX отстыковался от МКС, он вошел в плотные слои атмосферы, на высоте около пяти с половиной километров раскрыл основные парашюты. Спустя несколько минут Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане неподалеку от побережья американского штата Флорида.

Полет пилотируемого корабля Crew Dragon осуществлялся в рамках коммерческой программы Axiom-2. Командиром экипажа является экс-астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом — бизнесмен Джон Шоффнер, членами экипажа — астронавты из Саудовской Аравии Райана Барнауи и Али аль-Карни. Астронавты в течение восьми дней работали совместно с постоянным экипажем орбитальной станции.

Ранее сообщалось, что Райана Барнауи станет первой саудовской и арабской женщиной, а также первой мусульманкой, которая полетит в космос. Али аль-Карни будет первым саудовским астронавтом на МКС.

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