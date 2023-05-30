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Google отменила выпуск складного смартфона

Представители корпорации Google заявили, что прекратили разработку одного из складных смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Google отменила выпуск складного смартфона
© Lenta.ru

Журналисты сослались на информацию из подкаста «Сделано Google», который ведут сотрудники компании. В актуальном выпуске «Pixel Perfect: взгляд на дизайн новейших устройств Google» инженеры и дизайнеры американского IT-гиганта признались, что в разработке находился концептуальный складной смартфон, который им пришлось отменить.

По словам специалистов, активная разработка устройства велась определенное время, однако на этапе тестирования от выпуска гаджета пришлось отказаться. В компании рассказали, что им пришлось остановить производство складного аппарата из-за того, что он не соответствовал требованиям качества Google.

«Я горжусь тем, что наша команда проявила дисциплину и не выпустила одну складную модель. Мы признали, что она была спроектирована не на должном уровне», — отметил вице-президент по дизайну Google Айви Росс.

В рамках подкаста представители компании не стали раскрывать названия устройства и его форм-фактор. Однако журналисты PhoneArena предположили, что в Google велась разработка компактного складного аппарата Pixel Flip, который мог быть представлен в формате раскладушки.

Google анонсировала свой первый складной смартфон Pixel Fold в середине мая. Девайс, получивший основной 7,6-дюймовый OLED-дисплей, оценили в 1799 долларов, или около 145 тысяч рублей.

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