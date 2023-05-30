MSI решила проблему с перегревом разъемов питания 12VHPWR

MSI решила проблему с перегревом и оплавлением разъемов питания 12VHPWR с помощью желтого коннектора. Об этом сообщает PCWorld.

В журнале отметили, что 12VHPWR требует очень плотного контакта с разъемом питания видеокарты, что часто упускается пользователями из вида и приводит к расплавлению разъема питания видеокарты. На выставке Computex компания предложила решение этой проблемы — двухцветный 12+4 контактный коннектор 12VHPWR кабеля питания. Одна из половин у него желтая, а другая — черная.