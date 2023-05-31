Хакеры начали маскировать вирус под ChatGPT, YouTube, Netflix и другие сервисы

Аналитики из компании CloudSEK сообщили о расследовании вредоносных атак, в результате которого выяснилось, что хакеры почти год применяют Java-троян DogeRAT для Android.

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Это эффективный вирус, который обеспечивает оператору скрытный контроль над устройством жертвы, воруя контакты, СМС, учётные записи от онлайн-банкинга. Также троян может совершать несанкционированные платежи, рассылать спам, модифицировать заражённые файлы и делать скриншоты. Среди хакеров вирус рекламируется как услуга и является популярным.

Опасность в том, что зловред распространяется под видом как популярных легитимных приложений, так и поддельных — зачастую игровых или банковских. Всего фейковых приложений обнаружено около тысячи.