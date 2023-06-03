Neuralink будут испытывать на людях: как работает мозговой чип Илона Маска

Илон Маск известен не только по SpaceX и Tesla. Одним из последних проектов предпринимателя стала Neuralink: компания, которая намерена разработать чип будущего, вживляемый в человеческий мозг. И недавно она получила одобрение клинических испытаний на людях. Портал BuiltIn рассказал, как работает чип Neuralink и для чего он создается.

© Pixabay

Что такое Neuralink

Видео дня

Neuralink — нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском. Она занимается разработкой имплантируемого интерфейса мозг-компьютер, который позволит управлять электронными системами при помощи силы мысли. Частный стартап, запущенный в 2016 году, заявляет, что его продукт позволит парализованным людям восстановить способность к передвижению и поможет незрячим вернуть зрение.

Имплант, над которым работает компания, называется The Link. По сути, он должен стать миниатюрным (размером с монету) устройством, которое сможет напрямую подключать человеческий мозг к компьютеру. Технология Neuralink способна записывать и расшифровывать нейронные сигналы, после чего отправлять информацию назад в мозг посредством электрической стимуляции.

Neuralink

Чип The Link хирургически имплантируется в черепную коробку, где получает информацию от нейронных сетей, разветвляющихся по разным секциям мозга пациента. Каждый провод содержит 1 024 электрода: эти сенсоры записывают и воспроизводят электрические сигналы. Сама Neuralink утверждает, что электроды настолько маленькие и гибкие, что их «невозможно вставить человеческими руками». Именно поэтому компания построила нейрохирургического робота, который может производить операции на автомате.

Помимо этого, Neuralink разрабатывает приложение, которое позволит пользователям The Link управлять компьютерной мышью и клавиатурой исключительно мыслями.

Neuralink

Как работает Neuralink

Инновационный чип построен на базовых принципах электрофизиологии. Когда нейроны в человеческом мозге начинают взаимодействовать, наше тело создает электрохимические сигналы, проходящие по прорехам между нервными клетками — они называются синапсами.

Мозговая активность фиксируется электродами, или сенсорами, которые засекают скачки напряжения, возникающие при активации нейронов. Причем информация о мозговой активности записывается не только когда мы совершаем действие, но и когда думаем о том, чтобы его совершить.

Именно на эти данные и полагается чип Neuralink. Его нельзя назвать волшебным гаджетом, который читает мысли: он просто фиксирует и интерпретирует информацию о мозговой активности.

Чем должен помочь Neuralink