На Черном море найдены монеты самого жестокого римского легиона

Ученые из Польши обнаружили следы пребывания легионеров X легиона Fretensis, одного из самых жестоких подразделений Римской армии, в древнеримском форте Апсарос в Колхиде. Об этом пишет издание Nauka w Polsce.

Этот легион был сформирован в 41 или 40 году до нашей эры для войны с Секстом Помпеем и охраны Мессинского пролива. Он известен своим жестоким подавлением еврейских восстаний. Археологи нашли доказательства присутствия легионеров в форте Апсарос в начале II века нашей эры, проанализировав сотни артефактов, включая бронзовые монеты с надчеканками.

Ученые предполагают, что монеты могли быть принесены легионерами во время войны с парфянами при императоре Траяне. Большая часть монет была привезена из сирийской Антиохии и Иудеи. Также обнаружена редкая монета - 69 года нашей эры, отчеканенная повстанцами четвертого года Первой иудейской войны.