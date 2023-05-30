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На Черном море найдены монеты самого жестокого римского легиона

Ученые из Польши обнаружили следы пребывания легионеров X легиона Fretensis, одного из самых жестоких подразделений Римской армии, в древнеримском форте Апсарос в Колхиде. Об этом пишет издание Nauka w Polsce.

На Черном море найдены монеты самого жестокого римского легиона
© globallookpress.com

Этот легион был сформирован в 41 или 40 году до нашей эры для войны с Секстом Помпеем и охраны Мессинского пролива. Он известен своим жестоким подавлением еврейских восстаний. Археологи нашли доказательства присутствия легионеров в форте Апсарос в начале II века нашей эры, проанализировав сотни артефактов, включая бронзовые монеты с надчеканками.

Ученые предполагают, что монеты могли быть принесены легионерами во время войны с парфянами при императоре Траяне. Большая часть монет была привезена из сирийской Антиохии и Иудеи. Также обнаружена редкая монета - 69 года нашей эры, отчеканенная повстанцами четвертого года Первой иудейской войны.

Монеты использовались для торговли на побережье Черного моря. Исследование монет помогло найти свидетельства самого северного присутствия этого легиона.

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