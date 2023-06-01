TCL объявила о старте продаж в России нового смартфона TCL 40 SE

Китайская компания TCL представила в России пополнение 40-й серии смартфонов - две новые модели: TCL 40 SE и TCL 403, а также беспроводные наушники TCL MOVEAUDIO Air.

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TCL 40 SE

TCL

Старшая модель получила HD+ экран диагональю 6,75 дюйма c частотой обновления 90 Гц с фирменной технологией улучшения изображения TCL NXTVISION, стереодинамики, тройную камеру (50-мегапиксельный сенсор и 2 сенсора по 2 Мп: один - для создания портретов, второй - для макрофото) и аккумулятор на 5010 мАч. Сердцем смартфона стал восьмиядерный процессор MTK Helio G37, работающий в связке с оперативной памятью емкостью 4 или 6 ГБ (в зависимости от модификации).

TCL 403

TCL

Младшая модель компонуется 6-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 18 к 9, основной 8-мегапиксельной камерой и фронталкой на 5 Мп с поддержкой HDR. Встроенная память может быть расширена на 512 ГБ за счет использования слота для microSD-карт. Емкость батареи составляет 3 000 мАч. Работает гаджет на чипсете MTK MT6761.

TCL MOVEAUDIO Air

TCL

Беспроводные внутриканальные наушники имеют динамики диаметром 10 мм с возможностью выбора трех режимов эквалайзера: "усиление басов", "сбалансированный" и "подкасты". Новинка поддерживает систему шумоподавления микрофона (ENC), что, по заверениям производителя, обеспечивает чистую передачу голоса благодаря 4-м встроенным микрофонам. Аккумулятор рассчитан на 9 часов беспрерывной работы, в связке с кейсом заявленная автономность увеличивается до 32 часов. Поддержка быстрой зарядки позволяет за 15 минут восполнить заряд на дополнительные 2 часа использования.

TCL 40 SE доступен в модификациях с памятью объёмом 4+128 ГБ и 6+256 ГБ в темно-сером и перламутрово-сиреневом цветах по цене 13 990 рублей и 15 990 рублей.

Цена TCL 403 с памятью объёмом 2+32 ГБ в черном и светло-лиловом цветах составляет 5 990 рублей.

TCL MOVEAUDIO Air в белом цвете отдают за 2 990 рублей.