Популярное приложение для Android начало тайно шпионить за пользователями

Популярное приложение на Android для записи экрана «iRecorder — Screen Recorder» начало шпионить за пользователями. Как сообщает Tech Crunch, о вредоносном коде в последнем обновлении говорится в исследовании компании в сфере кибербезопасности ESET.

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Софт появился в Google Play около года назад и за это время набрал десятки тысяч загрузок. Однако в последнем обновлении, которое вышло накануне, эксперты заметили троян. Он позволяет каждые 15 минут незаметно загружать фоновую запись с микрофона устройства, а также извлекать документы, веб-страницы и файлы с телефона пользователя.

ESET назвало вредоносный код AhRat. Считается, что он является модифицированной версией трояна удаленного доступа с открытым исходным кодом под названием AhMyth. Они используют возможности широкого доступа к устройству жертвы и имеют удаленное управление. Непонятно, кто внедрил вредоносный код — разработчик или кто-то еще. Кроме того, неизвестно, с какой целью это сделано.