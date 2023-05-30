Samsung работает над собственной гарнитурой смешанной реальности

Samsung, одна из крупнейших технологических компаний в мире, готовится представить новую гарнитуру дополненной реальности в ближайшее время.

Ожидается, что анонс может состояться либо до конца 2023 года, либо в первой половине 2024-го. Это позволит Samsung конкурировать с Apple, которая намерена уже на днях анонсировать своё первое AR/VR-устройство.

Более того, инсайдеры сообщают о планах южнокорейской корпорации по производству собственных микрочипов для XR-устройств.

Займётся этим подразделение System LSI, которое уже отвечает за разработку процессоров Exynos и камерных сенсоров ISOCELL. Именно оно начало предпринимать первые шаги в создании процессоров для новейших гарнитур Samsung.