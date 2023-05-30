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Samsung начнёт выпускать собственные процессоры для AR/VR-гарнитур наподобие той, что скоро выпустит Apple

Samsung, одна из крупнейших технологических компаний в мире, готовится представить новую гарнитуру дополненной реальности в ближайшее время.

Samsung работает над собственной гарнитурой смешанной реальности
© globallookpress.com

Ожидается, что анонс может состояться либо до конца 2023 года, либо в первой половине 2024-го. Это позволит Samsung конкурировать с Apple, которая намерена уже на днях анонсировать своё первое AR/VR-устройство.

Более того, инсайдеры сообщают о планах южнокорейской корпорации по производству собственных микрочипов для XR-устройств.

Займётся этим подразделение System LSI, которое уже отвечает за разработку процессоров Exynos и камерных сенсоров ISOCELL. Именно оно начало предпринимать первые шаги в создании процессоров для новейших гарнитур Samsung.

Напомним, что по последним подсчётам, общий объём рынка XR-устройств к 2025 году может достичь $50,9 млрд, в сравнении с $13,9 млрд в 2022-м.

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