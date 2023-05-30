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Назван самый популярный Android-смартфон

Смартфоны высокого класса продолжают занимать большую часть рынка, а Galaxy S23 Ultra от южнокорейской компании Samsung стал самым популярным телефоном топ-уровня на базе операционной системы Android в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили аналитики Canalys в Twitter.

Назван самый популярный Android-смартфон
© Unsplash

«Поставки высококлассных смартфонов стоимостью более $500 выросли на 4,7% по сравнению с прошлым годом. Это противоречит общей тенденции на рынке смартфонов, который сократился чуть более чем на 13%», — отметили специалисты.

При этом общий список топ-смартфонов возглавили четыре модели iPhone от Apple — iPhone 14 Pro Max на первом месте, а далее iPhone 14 Pro, iPhone 14 и iPhone 13.

На пятом месте среди всех моделей расположился самый популярный Android-смартфон в мире — Samsung Galaxy S23 Ultra. Также в список попали Galaxy S23 и S23+, модели прошлого поколения Galaxy S22 и Galaxy S21 FE. В топе оказались и смартфоны от китайских вендоров — Xiaomi 13 и Huawei Mate 50.

Samsung также удалось продать достаточно складных смартфонов Galaxy Z Flip 4, чтобы попасть в топ-10 смартфонов высокого класса по продажам в первом квартале. По мнению аналитиков, это является хорошим сигналом для будущего складных гаджетов, так как эта модель поступила в продажу лишь несколько месяцев назад.

Ранее в мае специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян, нацеленный на пользователей Android в России и мимикрирующий под приложения для знакомств и чаты для взрослых.

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