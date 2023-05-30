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1 час назад

Новый игровой смартфон Realme появится в России раньше, чем в Европе

Ferra.ru

Компания Realme представила свою новейшую модель — Realme GT3 — на фестивале Geek Picnic в Москве.

Новый смартфон Realme появится в России раньше, чем в Европе
Фото: RealmeRealme

Сообщается, что новинка имеет несколько интересных фишек. Например, устройство поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 240 Вт. С её помощью смартфон заряжается от 0 до 100% всего за 9,5 минут.

Из прочего можно отметить дизайн смартфона — его задняя панель с RGB-подсветкой привлекает внимание. Примерно также, как привлекает технология Glitch у смартфона Nothing Phone (1).

Отметим, что Realme GT3 станет доступен для российских покупателей в ближайшее время, хотя конкретные даты запуска пока не объявлены. При этом новинка появится на нашем рынке даже раньше, чем в европейских странах.

Правда, те, кому хочется купить её уже сейчас, есть вариант. Дело в том, что в Китае устройство продаётся ещё с начала 2023 года под другим названием — Realme GT Neo 5.

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