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30 минут назад

Биолог подверг сомнению факт вымирания некоторых животных

News.ru

Представители некоторых видов животных, которые считались предположительно вымершими, время от времени продолжают встречаться в природе, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» биолог Сергей Гашев. По его словам, доказать полное вымирание ряда представителей фауны во многих случаях не представляется возможным.

Биолог подверг сомнению факт вымирания некоторых животных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Например, считалось, что сумчатый волк вымер. Якобы последний такой волк скончался в зоопарке на острове Тасмания. Но не так давно его видели в природе, есть свидетельство. Даже у нас в Тюменской области на грани исчезновения считается тонкоклювый кроншнеп. Его не видели уже несколько десятков лет, но доказать полное отсутствие невозможно, — пояснил эксперт.

Также он привел в пример рыбу латимерию, которую ученые считали полностью вымершей еще миллионы лет назад, пока не выловили в Индийском океане.

По словам биолога, полностью вымершими можно с уверенностью назвать лишь виды, которые находят в полуископаемом состоянии, например, нелетающих гигантских птиц эпиорнисов с Мадагаскара или птиц моа с островов Новой Зеландии.

Биолог также напомнил, что многие виды могут полностью исчезнуть в ближайшее время, несмотря на все усилия по охране. В частности, это белый носорог, слоновая черепаха, а также новозеландская гаттерия, или туатара — единственный представитель отряда клювоголовых рептилий.

Это пример эволюционного вымирания, которое от человека особенно не зависит, но человек может ускорить этот процесс, — рассказал эксперт.

При этом он добавил, что в России животные достаточно хорошо адаптированы к условиям существования, поэтому примеров их вымирания гораздо меньше.

Ранее сообщалось, что в Якутии презентовали проект Всемирного центра мамонта, специалисты которого будут заниматься клонированием этих вымерших животных.

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