Google Play удалил приложения «Единой России»

"Конечно, после решения Apple это было ожидаемо. Обе компании установили запрет на легально оплаченные аккаунты "Единой России", не осуществляя возврат абонентской платы и игнорируя разъясняющие вопросы. Ранее мы уже столкнулись с тем, что обе компании синхронны в своих временных блокировках обновлений наших приложений и явно несамостоятельны в принятии таких решений", - сказал Перминов.