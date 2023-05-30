Создана клипса на смартфон для измерения артериального давления

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали недорогое устройство-насадку на смартфон, которое позволяет измерять артериальное давление его владельца. Об этом сообщает портал New Atlas.

© Digital Health Lab/UC San Diego

Гаджет получил название BPClip — оно выполнено в виде клипсы, которая крепится на смартфон. Его можно распечатать на 3D-принтере, причем производство такой насадки обойдется всего в 80 центов за штуку.

BPClip располагается на смартфоне таким образом, чтобы отверстие в устройстве оказалось над объективом камеры, а световод закрывал вспышку. После этого пользователю необходимо прижимать кончик пальца к отверстию клипсы — пружина внутри устройства обеспечивает сопротивление, позволяя снимать показания нажатий, сделанных с разной силой.