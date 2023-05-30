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Создана клипса на смартфон, способная измерять артериальное давление

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали недорогое устройство-насадку на смартфон, которое позволяет измерять артериальное давление его владельца. Об этом сообщает портал New Atlas.

Создана клипса на смартфон для измерения артериального давления
© Digital Health Lab/UC San Diego

Гаджет получил название BPClip — оно выполнено в виде клипсы, которая крепится на смартфон. Его можно распечатать на 3D-принтере, причем производство такой насадки обойдется всего в 80 центов за штуку.

BPClip располагается на смартфоне таким образом, чтобы отверстие в устройстве оказалось над объективом камеры, а световод закрывал вспышку. После этого пользователю необходимо прижимать кончик пальца к отверстию клипсы — пружина внутри устройства обеспечивает сопротивление, позволяя снимать показания нажатий, сделанных с разной силой.

Камера делает снимок пальца в виде изображения красной точки. Ее размер увеличивается по мере роста давления, а яркость меняется в зависимости объема крови, поступающего в палец. По мере анализа размера и яркости красной точки устройство определяет систолическое и диастолическое артериальное давление пользователя. Ученые утверждают, что испытания BPClip позволяют говорит о том, что их разработка выдает такие же точные измерения, как и традиционный тонометр.

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