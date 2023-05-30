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Россия впервые развернула на ГСО полную группировку гидрометеорологических спутников

Россия впервые в истории отечественной космонавтики развернула на геостационарной орбите (ГСО) полную группировку гидрометеорологических спутников. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

Россия впервые развернула на орбите полную группировку метеоспутников
© Pavel Kolotilov/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

"Геостационарный гидрометеорологический космический аппарат "Электро-Л" № 4, созданный предприятиями госкорпорации "Роскосмос", после завершения испытаний на орбите начал использоваться по целевому назначению. Таким образом, впервые в истории отечественной космонавтики на геостационарной орбите полностью развернута группировка гидрометеорологической космической системы "Электро" в составе трех спутников", - говорится в сообщении.

Гидрометеорологические спутники "Электро-Л", находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы "Коспас-Сарсат".

Первый спутник "Электро-Л" был запущен в январе 2011 года, в октябре 2016 года связь с ним была потеряна. "Электро-Л" №2 вышел на орбиту в 2015, а №3 - в 2019 году. Они продолжают работу в настоящий момент.

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