Россия впервые развернула на орбите полную группировку метеоспутников

Россия впервые в истории отечественной космонавтики развернула на геостационарной орбите (ГСО) полную группировку гидрометеорологических спутников. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

"Геостационарный гидрометеорологический космический аппарат "Электро-Л" № 4, созданный предприятиями госкорпорации "Роскосмос", после завершения испытаний на орбите начал использоваться по целевому назначению. Таким образом, впервые в истории отечественной космонавтики на геостационарной орбите полностью развернута группировка гидрометеорологической космической системы "Электро" в составе трех спутников", - говорится в сообщении.

Гидрометеорологические спутники "Электро-Л", находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы "Коспас-Сарсат".