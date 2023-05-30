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Пеплопад от Шивелуча изменил состав воды в реке Камчатка

Дальневосточные ученые установили, что в результате крупного извержения вулкана Шивелуч, вода в реке Камчатка приобрела темно-коричневый цвет из-за содержания в ней пепла. Кроме того, у нее изменился состав. Об этом пишет «Интерфакс».

Крупнейшее извержение Шивелуча произошло еще в апреле. Ученые провели исследование и выяснили, что из-за масштабного пеплопада вода стала темно-коричневой, а также она поменяла свой химический состав. Анализ показал, что в районе пеплопада произошло обогащение речных вод соединениями минерального азота и фосфора. Они, в свою очередь, определяют состояние экосистемы приемного бассейна реки - Камчатского залива.

Как видно на спутниковых снимках, от реки идет шлейф мутной воды, распространившийся в тихоокеанских водах. При этом вокруг формируется цветение фитопланктона. По словам ученых, на Камчатском заливе сложилась уникальная экосистема, поэтому туда приходят кормиться серые киты.

Прошедший пеплопад можно назвать уникальным, ведь такого не было с 1964 года, поэтому сейчас ученым трудно дать прогноз, как будут дальше вести себя экосистемы реки и залива. В планах ученых также исследовать состояние Камчатского, Кроноцкого и Авачинского заливов.

Напомним, извержение вулкана Шивелуч началось в ночь на 11 апреля. Утром он выбросил в воздух 15-километровый столб пепла, который засыпал ближайшие населенные пункты.

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