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Половина россиян не уверена в надежности своих паролей

Лишь 50% россиян уверены в надежности своих паролей, остальные используют простые для запоминания сочетания, о безопасности которых говорить не приходится. Об этом пишут «Известия».

Половина россиян не уверена в надежности своих паролей
© globallookpress.com

Согласно исследованию Tinkoff ID и Online Market Intelligence OMI, большинство россиян не читают пользовательские соглашения о конфиденциальности данных, а также используют простые пароли, не задумываясь о безопасности своих аккаунтов в интернете. По мнению экспертов, лучший способ защиты своего аккаунта — выбрать сложный пароль, пользоваться антивирусом и двухфакторной аутентификацией.

Россияне активно пользуются интернет-ресурсами, такими как электронная почта, социальные сети, мессенджеры, онлайн-магазины и онлайн-банки. Однако многие заводят несколько аккаунтов на одних и тех же сайтах, чтобы разделить рабочую и личную информацию. Чтобы защитить свои аккаунты в Сети, многие используют многофакторную и биометрическую аутентификацию, а также верификацию профилей. Несмотря на это, эксперты по кибербезопасности рекомендуют использовать стойкие пароли и уникальные ключи для разных ресурсов.

В Минцифре отметили, что россияне в последние годы стали более осознанно относиться к своей безопасности в интернете. Для этого министерство проводит целый ряд информационных мероприятий. Эксперты советуют хранить пароли в специальных менеджерах паролей. Информация в них хранится в зашифрованном виде, а получить доступ можно только по специальному мастер-паролю.

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