В России создается частная космическая ракета с многоразовой ступенью

Российская частная космическая компания SR Space (бывшая Success Rockets) работает над возвращаемой первой ступенью ракеты-носителя Cosmos. Об этом рассказал «Интерфаксу» гендиректор компании Олег Мансуров.

«Мы сейчас работаем над геофизической ракетой, а она по определению возвращаемая — приземляется с помощью парашюта. Но уже на ракете-носителе Cosmos — это уже ракета орбитального класса, возможен возврат первой ступени», — сказал Мансуров.

Возможность возврата первой ступени ракеты, по его словам, обеспечивается благодаря метановым двигателям, которые разрабатывает компания.

«Одно из преимуществ метана — это возможность повторного использования (ступеней) без необходимости полного разбора, чистки и так далее», — отметил Мансуров.

Cosmos — двухступенчатая ракета-носитель, предназначена для выведения на целевую орбиту малых космических аппаратов. Целевая стоимость пуска оценивается в 100 млн рублей.

В России ведется разработка метановой ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью «Амур-СПГ», разработчиком которой выступает Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»).

Сообщалось, что завершение технического проектирования комплекса «Амур-СПГ» планируется на конец 2024 года.