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В России успешно испытали отечественный дрон на водороде

В России успешно испытали отечественный дрон на водороде. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института, водородные топливные элементы примерно в 2-4 раза превосходят по энергоемкости литий-ионные аккумуляторы, из-за чего беспилотник сможет дольше находиться в воздухе.

В России успешно испытали отечественный дрон на водороде
© Unsplash

Как рассказали в МФТИ, две батареи топливных элементов в экспериментальном дроне имеют общую мощность в 1 кВт. Энергоустановка способна обеспечивать непрерывный полет аппарата длительностью до 2,5 часа.

Сами топливные элементы являются одним из относительно новых способов хранения электрической энергии, в которых она извлекается в результате химических реакций между двумя наборами химических веществ. Разработанные специалистами батареи используют в своей работе водород и кислород, превосходя в энергоемкости все существующие литий-ионные аккумуляторы и прочие традиционные источники питания.

Отмечается, что дрон имеет взлетный вес до 15 кг и способен двигаться со скоростью до 50 километров в час. Полезная нагрузка — примерно два килограмма. Кроме того, беспилотник способен работать при отрицательных температурах, а сам он экологически безопасен — в процессе работы топливных элементов выделяются лишь пары воды, которую можно пить.

Отметим, что созданные для водородного летательного аппарата элементы могут использоваться не только в дронах, но и для портативного электроснабжения, зарядки гаджетов, а также в составе небольших электростанций.

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