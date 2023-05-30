Google предупредила об опасности дешевых ТВ-приставок

Представители американской корпорации отметили, что производители некоторых ТВ-приставок рекламируют свои девайсы, как работающие под управлением Android TV. Авторы подчеркнули, что на самом деле на приставки установлена обычная версия ОС Android, которая не отвечает стандартам безопасности.

В материале говорится, что на устройства предлагают установить несколько приложений, которые на самом деле содержат вредоносное ПО. Специалисты Google заявили, что часто опасный контент может быть загружен на дешевые приставки, в которых нет защиты Google Play Protect. В компании предупредили пользователей об опасности недорогих телевизионных девайсов малоизвестных брендов.