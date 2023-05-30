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Google предупредила об опасности дешевых ТВ-приставок

Специалисты компании Google предостерегли потребителей от использования дешевых телевизионных приставок. Об этом сообщает издание The Sun.

Google предупредила об опасности дешевых ТВ-приставок
© Unsplash

Представители американской корпорации отметили, что производители некоторых ТВ-приставок рекламируют свои девайсы, как работающие под управлением Android TV. Авторы подчеркнули, что на самом деле на приставки установлена обычная версия ОС Android, которая не отвечает стандартам безопасности.

В материале говорится, что на устройства предлагают установить несколько приложений, которые на самом деле содержат вредоносное ПО. Специалисты Google заявили, что часто опасный контент может быть загружен на дешевые приставки, в которых нет защиты Google Play Protect. В компании предупредили пользователей об опасности недорогих телевизионных девайсов малоизвестных брендов.

«Безопасность пользователей и конфиденциальность для устройств являются главным приоритетом для экосистемы ОС Android TV. Вот почему мы работаем с нашими партнерами, чтобы убедиться, что приставки на базе указанной ОС соответствуют строгим политикам безопасности и конфиденциальности», — отметили в корпорации.

В конце мая специалисты фирмы по защите данных Veeam Software предложили пользователям сети способ по предупреждению атак вирусов-вымогателей. Эксперты посоветовали потребителям чаще делать резеревные копии данных.

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