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Windows XP полностью взломали

Неизвестные взломали алгоритм подбора ключей для Windows XP. Об этом сообщает издание The Register.

Позволяющую генерировать ключи для активации устаревшей Windows программу обнаружили в блоге Tinyapps. По словам создателей утилиты, с помощью сервиса можно создавать действительные ключи активации в автономном режиме — без подключения к серверам Microsoft.

По словам специалистов, хакеры взломали алгоритм активации Windows XP и научились создавать ключи еще в 2019 году, однако тот инструмент требовал связи с серверами Microsoft. Новая программа позволяет активировать ОС полностью в автономном режиме.

Журналисты издания отметили, что они не знают, кому мог понадобиться инструмент для взлома Windows, вышедшей в 2001 году. Авторы предположили, что устарешвая ОС может быть полезна для запуска приложений, которые не поддерживают актуальные версии операционных систем Microosft. В заключении специалисты предостерегли потребителей от использования XP, так как вышедшая больше 20 лет назад система не отвечает современным требованиям безопасности.

В начале апреля YouTube-блогер Enderman рассказал, что ему удалось подобрать лицензионный ключ для Windows 95 с помощью ChatGPT. Автор заметил, что ему удалось обойти юридические ограничения системы.

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