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Геронтолог Чуров заявил, что ученые научились «отключать» гены старения

В организме человека и других живых существ существуют гены старения, выключив которые можно продлить молодость. По словам директора Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алексея Чурова, ученые уже научились находить эти гены и отключать их. Правда, пока эксперименты проводятся только на модельных организмах.

Геронтолог рассказал, можно ли «отключить» у человека гены старения
© Unsplash

Что касается экспериментов с участием людей, здесь процесс гораздо сложнее, отметил Чуров.

Дело в том, что в человеческом организме гены старения регулируют множество процессов, поэтому воздействовать на них все нельзя. В противном случае есть вероятность, что будет затронута полезная функция.

Кроме того, эти гены являются таковыми на 100%, а процесс старения связан с мутацией.

Поэтому сейчас российские ученые заняты поисками «защитных генов», которые отвечают за более долгую продолжительность жизни, пишет «Газета.ру».

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