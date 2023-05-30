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Китай осуществил запуск «Шэньчжоу-16»

Китай осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16». Об этом сообщает РИА Новости.

Китай осуществил запуск «Шэньчжоу-16»
© Reuters

Корабль с экипажем из трех человек стартовал в 09:31 по пекинскому времени (04:31 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. «Шэньчжоу-16» доставит экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун», которая находится на высоте примерно 400 километров. Базовый модуль станции запустили 29 апреля 2021 года.

В экипаж корабля вошли тайконавты Цзин Хайпэн (командир экипажа), Чжу Янчжу и Гуй Хайчао.

В ноябре 2022 года Центральное телевидение КНР сообщило, что Китай осуществил запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-15» к станции «Тяньгун». Корабль доставил на орбиту трех космонавтов, которые сменили команду, доставленную на корабле «Шэньчжоу-14».

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