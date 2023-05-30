Китай осуществил запуск «Шэньчжоу-16»

Корабль с экипажем из трех человек стартовал в 09:31 по пекинскому времени (04:31 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. «Шэньчжоу-16» доставит экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун», которая находится на высоте примерно 400 километров. Базовый модуль станции запустили 29 апреля 2021 года.