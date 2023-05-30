Россиянин может стать первым человеком, пробывшим на орбите тысячу суток

Россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, которые полетят на Международную космическую станцию в сентябре текущего года, проведут на орбите год, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Это позволит Кононенко стать первым в истории человеком, пробывшим в космосе более 1000 суток. Также с российскими космонавтами на МКС отправится американский астронавт Лорал О'Хара. Он полетит на станцию на российском корабле «Союз МС-24».

При этом О'Хара возвратится на Землю в марте 2024 года, а Кононенко и Чуб останутся на орбите до сентября 2024 года и приземлятся на корабле «Союз МС-25».

Кононенко уже совершил четыре полёта в космос общей продолжительностью более 736 суток. Даже если бы россиянин отправился в стандартный шестимесячный полёт, он все равно побил бы рекорд по суммарному времени, проведённому в космосе. Пока это достижение принадлежит Геннадию Падалке — более 878 суток. Теперь Кононенко предстоит стать первым человеком, пробывшему на орбите более тысячи суток.

Всего за время существования космической станции на ней было зафиксировано три годовые экспедиции. Первая - в 2015-2016 годах, когда российский космонавт Михаил Корниенко и представитель NASA Скотт Келли провели на станции 340 дней. Второй раз космонавт Пётр Дубров и американец Марк Ванде Хай пробыли на станции 355 суток.