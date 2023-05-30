Adobe бесплатно продлевает лицензии российским пользователям

Американская компания Adobe, известная по программам Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и др., начала бесплатно продлевать лицензии пользователям из России из-за сложностей с оплатой с карт отечественных банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, которые смогли продлить подписки без оплаты. Отмечается, что речь идет исключительно о пользовательских, а не корпоративных лицензиях.
«У пользовательских лицензий, которые приобретались через официальный интернет-магазин Adobe, есть возможность автопродления после привязки карты. Бесплатное продление, возможно, представляется как подарок тем заказчикам, которые в текущей ситуации не могут воспользоваться картой для оплаты за границей, для сохранения лояльности и поддержания своих пользователей в сложный период», — заявил один из источников.
Эту информацию подтвердил другой источник, заявив о том, что автоматическое продление лицензии стало доступным полгода назад. При этом купить новую подписку нельзя — только продлить индивидуальную старую.
Adobe прекратила продажи своих продуктов на территории России в марте 2022 года. Кроме того, компания заблокировала российским государственным СМИ доступ к своим облачным хранилищам.