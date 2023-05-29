В российские офисные программы внедрят нейросети

Отправка стандартных имейлов, подготовка стандартных презентаций и другие рутинные офисные дела "растрачивают" человеческий ресурс. Поэтому российский разработчик офисного ПО предлагает доверить эти задачи ИИ

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Microsoft активно использует нейросети в офисном программном обеспечении, позволяя пользователям автоматически создавать тексты и другой контент. Российский разработчик ПО «МойОфис» также работает над подобным решением и обсуждает возможное партнёрство с «Яндексом», VK и «Сбером» для интеграции искусственного интеллекта в офисные продукты.

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Разработчики осознают необходимость внедрения соответствующих технологий в отечественные решения, однако разработка собственных алгоритмов искусственного интеллекта требует значительных временных и финансовых затрат. Проект ChatGPT, например, оказался убыточным, и его спасли многомиллиардные инвестиции со стороны Microsoft. Также требовался год для обучения самой системы. Глава «МойОфис» Павел Калякин считает, что только крупным IT-компаниям, таким как «Сбер», «Яндекс» и VK, по силам разработка соответствующих технологий в России.

Зарубежные боты, включая ИИ, пользуются значительной популярностью в России, в том числе в образовательной сфере, где их используют ученики и студенты для подготовки работ. Российский рынок искусственного интеллекта, по данным на май 2023 года, составил 635 млрд рублей, а количество пользователей нейросетей увеличилось впятеро с августа 2022 года, по оценкам мобильных операторов. Эксперты считают, что программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для офисных пакетов имеет большие перспективы.

Интеллектуальные сервисы Microsoft позволяют пользователям создавать письма на основе презентаций или презентации на основе чек-листов и выполнять другие разнообразные задачи. Однако аналоги ChatGPT на отечественном рынке пока значительно слабее, и неизвестно, сколько времени потребуется для создания систем с аналогичной производительностью.