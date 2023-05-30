Microsoft осенью выпустит крупное обновление Windows 11

По данным портала ITHome, компания Microsoft подтвердила планы по выпуску Windows 11 23H2 осенью 2023 года.

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Это будет второе крупное обновление для Windows 11. При этом ожидается, что оно не будет столь значительным, как версия 22H2. Всё дело в том, что редмондская компания уже вовсю работает над Windows 12, которая, по прогнозам, будет выпущена осенью 2024 года.

К слову, ряд пользователей уже нашли упоминания о Windows 11 23H2 в некоторых документах и предварительных версиях Windows. Например, ссылки на 23H2 уже появились в настройках Windows и в меню с информацией о версии операционной системы.