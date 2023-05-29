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Маск прокомментировал планы Пекина осуществить высадку космонавта на Луну до 2030 года

Китайская космическая программа является более продвинутой, чем считает большинство людей. Такое мнение высказал в понедельник владелец компании SpaceX Илон Маск в Twitter, комментируя планы Пекина осуществить высадку своего космонавта на поверхность Луны до 2030 года.

Маск оценил планы Пекина высадить космонавта на Луну
© globallookpress.com

"Космическая программа Пекина более продвинутая, чем считает большинство людей", - написал он, комментируя соответствующую новость.

Ранее в понедельник Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) заявило о планах организовать высадку на Луну до 2030 года.

Китай активно развивает программы исследования космоса. В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда космический аппарат впервые достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2".

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24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунного грунта для изучения специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы.

Планируется, что в мае 2024 года аппарат "Чанъэ-6" соберет в кратере на обратной стороне Луны образцы, необходимые для изучения микропримесей и изотопов.

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