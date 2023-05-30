Нападающие на яхты косатки начали учить этому детенышей

В Европе косатки таранят и топят лодки в районе Пиренейского полуострова с 2020 года. Ученые считают, что «убийцы китов» намеренно и схематично атакуют судна, а также учат этому детенышей.

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Напавшие на одну из яхт три косатки протаранили судно и нарушили систему управления – одна из них, более крупная особь, таранила лодку сбоку, а две другие, меньше размером, трясли заднюю часть. По словам шкипера судна, маленькие косатки подражали большой, копируя ее технику. Экипаж был спасен испанской береговой охраной, лодка затонула при отбуксировке в порт. До этого стая из шести косаток напала на парусную лодку – член экипажа отметил, что взрослая особь обучала своего детеныша атаке на рулевое управление.

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Случаи нападения косаток на лодки у побережья Пиренейского отмечались и ранее. Большинство столкновений были безвредными – более чем в 500 случаях взаимодействия, зарегистрированных с 2020 года, затонули три лодки. В большинстве атак косатки мчались к рулю лодки и кусали, сгибали или ломали его. По оценкам ученых, китообразные проявляют интерес к одному кораблю из сотни проплывающих мимо.

Биолог из Университета Авейру в Португалии Альфредо Лопес Фернандес отметил, что нападения, по-видимому, направлены на парусные лодки, а косатки следуют четкой схеме: приближаются с кормы, чтобы ударить по рулевому управлению, но как только судно останавливается, они теряют к нему интерес.

Ученый пришел к выводу, что всплеск агрессии к людям со стороны косатки – недавнее явление. Предположительно, причиной могло стать травматическое событие одной из особей, вызвавшее изменение в ее поведении, которое передалось остальной популяции. По мнению биологов, основоположником нападений стала самка по кличке Белая Глэдис, которая была серьезно ранена во время столкновения с лодкой, либо попадания в ловушку браконьеров, и это стало для нее триггером.

Согласно исследованию 2022 года, косатки – социальные существа, которые легко обучаются и подражают поведению сородичей. Исследователь косаток из Вашингтонского университета Дебора Джайлз считает, что нападения на лодки для них скорее игра, а не агрессия, сообщается на портале Live Science.