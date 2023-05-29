В WhatsApp появится функция демонстрации экрана для пользователей Android
Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) проводит тестирование новой функции для устройств на Android, которая позволит демонстрировать экран во время звонков через приложение. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
«WhatsApp выпускает функцию совместного использования экрана, а также новое расположение вкладок в нижней навигационной панели», – сообщает источник.
Уточняется, что функция позволит пользователю показать свой экран всем участникам звонка. При этом она может быть недоступна при групповых созвонах с большим числом участников, а также для устройств со старыми версиями Android.
Кроме того, новое обновление WhatsApp на Android внесёт изменения во вкладки на нижней панели навигации приложения. Сейчас мессенджер только тестирует бета-версию нового обновления, но в ближайшее время его сделают доступным для всех пользователей.
Ранее в WhatsApp появилась функция редактирования сообщений.