В WhatsApp появится функция демонстрации экрана для пользователей Android

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) проводит тестирование новой функции для устройств на Android, которая позволит демонстрировать экран во время звонков через приложение. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

«WhatsApp выпускает функцию совместного использования экрана, а также новое расположение вкладок в нижней навигационной панели», – сообщает источник.

Уточняется, что функция позволит пользователю показать свой экран всем участникам звонка. При этом она может быть недоступна при групповых созвонах с большим числом участников, а также для устройств со старыми версиями Android.

Кроме того, новое обновление WhatsApp на Android внесёт изменения во вкладки на нижней панели навигации приложения. Сейчас мессенджер только тестирует бета-версию нового обновления, но в ближайшее время его сделают доступным для всех пользователей.