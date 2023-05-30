Apple Watch спасли жизнь одного из участников смертельной аварии

Полиция Огайо расследует смертельное ДТП, сообщение о котором поступило с «умных» часов Apple Watch. Об этом сообщает портал Apple Insider.

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Отмечается, что часы Apple Watch, в которых есть встроенная функция обнаружения ДТП, сообщили в полицию об аварии и месте происшествия. Прибыв на место, полицейские не смогли обнаружить автомобиль.

Вскоре с помощью квадрокоптера в овраге был найден перевернутый Chevrolet Spark. По данным полиции, автомобиль выехал за пределы дороги, проехал по крутому склону и опрокинулся в ручей.

В момент ДТП в машине находились два человека — один из них скончался на месте, другой был доставлен в медицинский центр в критическом состоянии.