У одного из самых ядовитых пауков обнаружили необычную способность

Воронковые пауки — одни из самых ядовитых пауков в мире. Как утверждают ученые из Австралии, эти насекомые обладают необычными способностями, которые делают их еще более опасными.

Эксперты отмечают, что яд воронковых пауков способен менять свой состав в зависимости от обстоятельств. Это было доказано по результатам эксперимента, проведенного на пауках четырех разных видов: Hadronyche valida, Hadronyche infensa, Hadronyche cerberea и Atrax robustus. Ученые подвергали их различным воздействиям, чтобы проанализировать их реакцию, сообщает Центральная служба новостей.