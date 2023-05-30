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Ученые из Австралии обнаружили необычную способность у одного из самых ядовитых пауков

Воронковые пауки — одни из самых ядовитых пауков в мире. Как утверждают ученые из Австралии, эти насекомые обладают необычными способностями, которые делают их еще более опасными.

У одного из самых ядовитых пауков обнаружили необычную способность
© globallookpress.com

Эксперты отмечают, что яд воронковых пауков способен менять свой состав в зависимости от обстоятельств. Это было доказано по результатам эксперимента, проведенного на пауках четырех разных видов: Hadronyche valida, Hadronyche infensa, Hadronyche cerberea и Atrax robustus. Ученые подвергали их различным воздействиям, чтобы проанализировать их реакцию, сообщает Центральная служба новостей.

По словам авторов исследования, состав яда воронковых пауков зависит от частоты сердечных сокращений и защитной функции. Предполагается, что изменение состава позволяет компенсировать метаболические издержки.

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