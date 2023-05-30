Китай отправит на Луну пилотируемый планетоход

До 2030 года Китай планирует отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых полетов Китая.
Задачей пилотируемого ровера станет проведение научно-исследовательских работ. Ожидается, что в разработке планетохода будет принимать участие коммерческая компания.
Ранее Управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило, что первые тайконавты должны высадиться на поверхность Луны до 2030 года.
В апреле конструктор китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа сообщил, что Китай планирует запустить новую миссию Chang’e-6 на обратную сторону Луны, предполагающую забор реголита, в мае 2024 года.
В декабре прошлого года председатель китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) У Яньшэн заявил, что к 2030 году тайконавты высадятся на Луну, а в 2030-х годах под руководством Китая будет создана международная лунная исследовательская станция International Lunar Research Station (ILRS).