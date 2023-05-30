Apple отказалась от выпуска «золотого» аксессуара

Коллекционер редких товаров Apple под ником Kosutami рассказал в Twitter, что компания готова была представить зарядку MagSafe золотистого цвета, однако по неизвестным причинам отказалась от этой идеи.

© KosutamiSan/Twitter

По словам Kosutami, к нему в руки попал прототип цветного MagSafe для iPhone, что он подтвердил фотографией. Намерена ли Apple выпустить цветные версии в будущем, не сообщается.

Заявляется, что невышедшие зарядки должны были поставляться с проводами, как MagSafe для MacBook Air 2022, а цвет алюминиевых шайб планировалось сделать более насыщенными.