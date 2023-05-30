$80.06+0.0985.90-0.02

Apple отказалась от выпуска «золотого» аксессуара

Коллекционер редких товаров Apple под ником Kosutami рассказал в Twitter, что компания готова была представить зарядку MagSafe золотистого цвета, однако по неизвестным причинам отказалась от этой идеи.

Apple отказалась от выпуска «золотого» аксессуара
© KosutamiSan/Twitter

По словам Kosutami, к нему в руки попал прототип цветного MagSafe для iPhone, что он подтвердил фотографией. Намерена ли Apple выпустить цветные версии в будущем, не сообщается.

Заявляется, что невышедшие зарядки должны были поставляться с проводами, как MagSafe для MacBook Air 2022, а цвет алюминиевых шайб планировалось сделать более насыщенными.

Единственная доступная на данный момент официальная зарядка MagSafe для iPhone выполнена в серебристо-белом цвете. Она продается на официальном сайте Apple за $39 (около 3,1 тыс. руб.).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий