В Китае начались продажи самого дорогого ноутбука Huawei

Новенький ноутбук Huawei MateBook X Pro 2023 в версии с микроворсистым покрытием поступил в продажу по цене 13 999 юаней (около 160 тыс рублей).

© Ferra.ru

Девайс основан на процессоре Intel Core i7 1360P, имеет 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ внутреннего накопителя. На данный момент это самая дорогая модель в портфолио Huawei.

MateBook X Pro оснащён новейшей технологией CMF, которая сочетает в себе магниевый корпус с поверхностным оксидированием для повышения прочности, устойчивости к износу и коррозии. Ноутбук также имеет уникальное матовое покрытие, что создаёт приятное тактильное ощущение.

Ferra.ru