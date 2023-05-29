Китай отправит «Шэньчжоу-16» к орбитальной станции

Космический корабль «Шэньчжоу-16» отправят к китайской орбитальной станции «Тяньгун» 30 мая. Об этом сообщил представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР на пресс-конференции, пишет ТАСС.

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Отмечается, что корабль со сменным экипажем стартует в 09:31 по пекинскому времени (04:31 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. В экипаж корабля войдут тайконавты Цзин Хайпэн (командир экипажа), Чжу Янчжу и Гуй Хайчао.

Многомодульная станция «Тяньгун» находится на высоте примерно 400 километров. Масса станции с тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос составляет 66 тонн. Базовый модуль станции «Тяньгун» запустили 29 апреля 2021 года.

В ноябре 2022 года Центральное телевидение КНР сообщило, что Китай осуществил запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-15» к станции «Тяньгун». Корабль доставил на орбиту трех космонавтов, которые сменили команду, доставленную на корабле «Шэньчжоу-14».