Космонавты Чуб и Кононенко отправятся на МКС на год

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на околоземной орбите не меньше года, передает НСН.

Они полетят на Международную космическую станцию в сентябре нынешнего года на пилотируемом корабле "Союз МС-24", а возвращение запланировано на осень 2024 года.