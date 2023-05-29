$80.06+0.0985.90-0.02

Анонсировано создание самого мощного суперкомпьютера в Израиле

Американский разработчик видеокарт Nvidia намерен выпустить самый мощный суперкомпьютер в Израиле. Он позволит разрабатывать генеративные системы искусственного интеллекта, передает агентство «Прайм».

Анонсировано создание самого мощного суперкомпьютера в Израиле
© globallookpress.com

В заявлении компании говорится, что в качестве образца и испытательного стенда для эталонных проектов NVIDIA Spectrum-X Nvidia создает Israel-1.

Уточняется, что это гипермасштабируемый суперкомпьютер с генеративным искусственным интеллектом, который будет располагаться в израильском центре обработки данных.

Агентство ссылается на газету Times of Israel. Она сообщила, что производительность Israel-1 составит восемь экзафлопсов. Это сделает его одним из самых быстрых в мире суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.

Производительность в один экзафлопс предполагает, что обладающий ей компьютер может выполнять квинтиллион операций в секунду.

Ранее специалистам Институт программных систем имени А. К. Айламазяна РАН из Переславля предложили построить программное обеспечение для будущего суперкомпьютера.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий