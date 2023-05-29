Анонсировано создание самого мощного суперкомпьютера в Израиле

Американский разработчик видеокарт Nvidia намерен выпустить самый мощный суперкомпьютер в Израиле. Он позволит разрабатывать генеративные системы искусственного интеллекта, передает агентство «Прайм».

В заявлении компании говорится, что в качестве образца и испытательного стенда для эталонных проектов NVIDIA Spectrum-X Nvidia создает Israel-1.

Уточняется, что это гипермасштабируемый суперкомпьютер с генеративным искусственным интеллектом, который будет располагаться в израильском центре обработки данных.

Агентство ссылается на газету Times of Israel. Она сообщила, что производительность Israel-1 составит восемь экзафлопсов. Это сделает его одним из самых быстрых в мире суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.

Производительность в один экзафлопс предполагает, что обладающий ей компьютер может выполнять квинтиллион операций в секунду.