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NVIDIA увеличила «эффективную» частоту мониторов свыше 2000 Гц

Компания NVIDIA представила новую технологию — G-Sync Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2). Она обещает сделать изображение на мониторе ещё более чётким.

NVIDIA увеличила «эффективную» частоту мониторов
© Ferra.ru

ULMB 2 основана на идее стробирования подсветки монитора, которая была представлена оригинальной технологией ULMB в 2015 году.

Основная цель заключается в том, чтобы показывать пиксели только в тех моментах, когда они имеют точные цветовые значения, и таким образом избегать показа переходных состояний пикселей.

Чтобы справиться с возникающими проблемами, связанными с данным методом, NVIDIA разработала так называемый «вертикально зависимый овердрайв», позволяющий контролировать время отклика в зависимости от положения вертикальной развертки.

Результатом применения технологии ULMB 2 является показатель эффективной чёткости движения, который в четыре раза превышает реальную кадровую частоту монитора.

Технология уже доступна на рынке и как минимум две модели мониторов её уже поддерживают: Acer Predator XB273U F и Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN. В ближайшем будущем к ним присоединятся ещё две модели: Asus ROG Swift Pro PG248QP с частотой 540 Гц и AOC Agon AG276QSG G-Sync. В случае первой модели показатель эффективной частоты, благодаря ULMB 2, составит 2160 Гц.

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