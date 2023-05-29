NVIDIA увеличила «эффективную» частоту мониторов

Компания NVIDIA представила новую технологию — G-Sync Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2). Она обещает сделать изображение на мониторе ещё более чётким.

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ULMB 2 основана на идее стробирования подсветки монитора, которая была представлена оригинальной технологией ULMB в 2015 году.

Основная цель заключается в том, чтобы показывать пиксели только в тех моментах, когда они имеют точные цветовые значения, и таким образом избегать показа переходных состояний пикселей.

Чтобы справиться с возникающими проблемами, связанными с данным методом, NVIDIA разработала так называемый «вертикально зависимый овердрайв», позволяющий контролировать время отклика в зависимости от положения вертикальной развертки.

Результатом применения технологии ULMB 2 является показатель эффективной чёткости движения, который в четыре раза превышает реальную кадровую частоту монитора.