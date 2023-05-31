Россиянам дали совет по защите аккаунта в Telegram от кражи

Основной способ кражи аккаунтов в Telegram — это отправка пользователю ссылки на сторонний сайт, рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. В беседе с «Лентой.ру» специалист дал рекомендации по защите от взлома.

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После того, как пользователь Telegram переходит по ссылке, которую ему прислали в мессенджере, ему приходит одноразовый код, описал механизм IT-эксперт. Далее потенциальную жертву просят ввести этот код в определенном поле или отправить его внутри Telegram.

«Так мошенники получают право поменять пароль пользователя, меняют его на свой, и дальше либо используют все ресурсы пользователя для своих целей, либо шантажируют, либо требуют вознаграждение для возврата доступа. Это стандартная схема, как и для угона или получения доступа к интернет-банку, к интернет-сервисам на перевод денежных средств», — отметил Лукацкий.

Чтобы не попасться на эту уловку, не надо переходить по ссылкам от непонятных пользователей и каналов, обратил внимание собеседник «Ленты.ру». Также пользователю не стоит никогда никому сообщать одноразовый код независимо от канала коммуникации.

Алексей Лукацкий, IT-эксперт

«Если где-то, что на сайтах, что по почте, что в SMS, что в Telegram, что в WhatsApp, просят указать одноразовый код — это процентов на 99 признак того, что это мошенническая схема и от нее надо держаться подальше»

В течение года количество фишинговых сайтов, с помощью которых крадут аккаунты пользователей Telegram, выросло в 67 раз, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «РТК-Солар».